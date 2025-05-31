Война будет продолжаться: ХАМАС ответил на предложение США о прекращении огня на Ближнем Востоке

Стив Уиткофф предлагал прекратить огонь в Секторе Газа на 60 дней. ХАМАС ответил на предложение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что ответили террористы ХАМАС на предложение США

Америка предлагала освободить 28 израильских заложников (живых и погибших) в обмен на освобождение 1236 палестинских заключенных. Также должны были передать останки 180 погибших палестинцев.

ХАМАС пообещал освободить 10 живых заложников и отдать 18 тел. Но отклонил требование отказаться от оружия. Там заявили, что Израиль должен вывести свои войска из Газы и взять на себя обязательства прекратить войну.

В Израиле же настаивают на полном разоружении ХАМАС и его ликвидации как военной и руководящей силы. В государстве стремятся вернуть всех 58 заложников, а уже потом должны рассмотреть прекращение войны.

В середине мая ХАМАС заявил о намерении освободить последнего американского заложника – 21-летнего Эдана Александера. Террористы назвали это "жестом доброй воли" для администрации Трампа. Взамен надеялись, что США убедят Израиль прекратить войну.