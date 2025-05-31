Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відповіли терористи ХАМАС на пропозицію США

Америка пропонувала звільнити 28 ізраїльських заручників (живих і загиблих) в обмін на звільнення 1236 палестинських в'язнів. Також мали передати останки 180 загиблих палестинців.

ХАМАС пообіцяв звільнити 10 живих заручників і віддати 18 тіл. Але відхилив вимогу відмовитися від зброї. Там заявили, що Ізраїль повинен вивести свої війська з Гази та взяти на себе зобов'язання припинити війну.

В Ізраїлі ж наполягають на повному роззброєнні ХАМАС і його ліквідації як військової та керівної сили. У державі прагнуть повернути всіх 58 заручників, а вже потім мають розглянути припинення війни.

У середині травня ХАМАС заявив про намір звільнити останнього американського заручника – 21-річного Едана Александера. Терористи назвали це "жестом доброї волі" для адміністрації Трампа. Натомість сподівалися, що США переконають Ізраїль припинити війну.