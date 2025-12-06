Спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин достигли уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры в Москве на этой неделе "действительно дружественными".

Соответствующее заявление сделал главный советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Какие отношения между Виткоффом с Путиным?

Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Индию, комментируя встречу с американскими представителями в Москве во вторник, 2 декабря, высказался относительно взаимоотношений между Стивом Уиткоффом и президентом России.

По словам российского чиновника, их переговоры в Кремле с участием зятя Дональд Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера, длились около 5 часов и касались вопроса об окончании войны.

Он констатировал, что в целом Владимир Путин и Стив Уиткофф ранее уже встречались не менее 6 раз, что непосредственно повлияло на ход недавних переговоров. По его мнению, диалог был конструктивным.

Я бы сказал, что тон, и я не боюсь этого сказать, был конструктивным и дружественным. Путин хорошо знает Виткоффа... Они понимают друг друга без слов,

– сказал он.

В свою очередь неожиданное участие Джареда Кушнера в переговорах, по мнению Юрия Ушакова, стало своевременным, потому что он добавил "элемент системного подхода" рядом с "шармом и дружелюбием" Стива Уиткоффа.

Что известно о переговорах в Москве?