Розуміють один одного без слів, – Ушаков вихваляється "дружбою" між Віткоффом та Путіним
- Спецпредставник США Стів Віткофф і Володимир Путін досягли рівня взаєморозуміння.
- За словами Юрія Ушакова, саме це зробило їхні переговори у Москві "дуже дружніми".
Спецпредставник США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін досягнули рівня взаєморозуміння, який зробив їхні останні переговори у Москві цього тижня "справді дружніми".
Відповідну заяву зробив головний радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.
Які взаємини між Віткоффом з Путіним?
Юрій Ушаков під час візиту Володимира Путіна до Індії, коментуючи зустріч з американськими представниками у Москві у вівторок, 2 грудня, висловився стосовно взаємин між Стівом Віткоффом і президентом Росії.
За словами російського високопосадовця, їхні переговори у Кремлі за участю зятя Дональд Трампа, бізнесмена Джареда Кушнера, тривали близько 5 години й стосувалися питання щодо закінчення війни.
Він констатував, що загалом Володимир Путін та Стів Віткофф раніше вже зустрічалися щонайменше 6 разів, що безпосередньо вплинуло на перебіг нещодавніх переговорів. На його думку, діалог був конструктивним.
Я б сказав, що тон, і я не боюся цього сказати, був конструктивним і дружнім. Путін добре знає Віткоффа… Вони розуміють один одного без слів,
– сказав він.
Своєю чергою несподівана участь Джареда Кушнера у переговорах, на думку Юрія Ушакова, стала своєчасною, бо він додав "елемент системного підходу" поруч із "шармом та дружелюбністю" Стіва Віткоффа.
Що відомо про переговори у Москві?
Нагадаємо, 2 грудня у Росії пройшла зустріч між Путіним та Віткоффом. Переговори у Москві стартували о 18:40, а про їх закінчення стало відомо близько 23:30. Після зустрічі Віткофф прибув до посольства США.
Незадовго після цього Дональд Трамп заявив, що Віткофф і Кушнер переконані, що Путін, мовляв, хоче закінчити війну. За його словами, Путін хоче торгувати зі США і "повернутися до нормального життя".
Політолог Олег Саакян озвучував 24 Каналу думку, що те, що Віткофф приїхав не сам, а з Кушнером, не сподобалося Росії, і що для Кремля "мирний план", який зараз пропонують американці, неприйнятний.