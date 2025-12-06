Розуміють один одного без слів, – Ушаков вихваляється "дружбою" між Віткоффом та Путіним

Спецпредставник США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін досягнули рівня взаєморозуміння, який зробив їхні останні переговори у Москві цього тижня "справді дружніми".

Відповідну заяву зробив головний радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Які взаємини між Віткоффом з Путіним?

Юрій Ушаков під час візиту Володимира Путіна до Індії, коментуючи зустріч з американськими представниками у Москві у вівторок, 2 грудня, висловився стосовно взаємин між Стівом Віткоффом і президентом Росії.

За словами російського високопосадовця, їхні переговори у Кремлі за участю зятя Дональд Трампа, бізнесмена Джареда Кушнера, тривали близько 5 години й стосувалися питання щодо закінчення війни.

Він констатував, що загалом Володимир Путін та Стів Віткофф раніше вже зустрічалися щонайменше 6 разів, що безпосередньо вплинуло на перебіг нещодавніх переговорів. На його думку, діалог був конструктивним.

Я б сказав, що тон, і я не боюся цього сказати, був конструктивним і дружнім. Путін добре знає Віткоффа… Вони розуміють один одного без слів,

– сказав він.

Своєю чергою несподівана участь Джареда Кушнера у переговорах, на думку Юрія Ушакова, стала своєчасною, бо він додав "елемент системного підходу" поруч із "шармом та дружелюбністю" Стіва Віткоффа.

Що відомо про переговори у Москві?