"В решающий момент": Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами, – CNN

Специальный представитель США Стив Уиткофф встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами в Берлине в эти выходные, то есть 13 и 14 декабря.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома и пресс-служба федерального правительства Германии, передает 24 Канал.

Что известно о предстоящей встрече?

По данным CNN, подобная встреча состоится в решающий момент, когда президент Дональд Трамп пытается закончить многолетнюю войну между Россией и Украиной, стремясь прекратить противостояние до конца года.

Согласно обнародованной информации, на вышеупомянутой встрече ожидается присутствие президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Эти же лидеры ранее на этой неделе во время телефонного разговора сказали Трампу, что только украинцы могут решать, уступать ли территорию в рамках мирного соглашения с Россией,

В то же время в Германии анонсировали визит украинского президента уже на понедельник, 15 декабря. Отмечается, что Мерц и Владимир Зеленский обсудят экономические вопросы и состояние мирных переговоров в Украине.

"Вечером к обсуждениям присоединятся европейские главы государств и правительств, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО", – сказали в немецком правительстве.

Что этому предшествовало?