"У вирішальний момент": Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами, – CNN

Спеціальний представник США Стів Віткофф зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами в Берліні цими вихідними, тобто 13 – 14 грудня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому і пресслужба федерального уряду Німеччини, передає 24 Канал.

Дивіться також Багато росіяни говорили про Куп'янськ, – Зеленський відвідав місто та розповів про ситуацію

Що відомо про майбутню зустріч?

За даними CNN, подібна зустріч відбудеться у вирішальний момент, коли президент Дональд Трамп намагається закінчити багаторічну війну між Росією та Україною, прагнувши припинити протистояння до кінця року.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на вищезгаданій зустрічі очікується присутність президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Ці ж лідери раніше цього тижня під час телефонної розмови сказали Трампу, що лише українці можуть вирішувати, чи поступатися територією в рамках мирної угоди з Росією,

– ідеться у повідомленні.

Водночас у Німеччині анонсували візит українського президента вже на понеділок, 15 грудня. Зазначається, що Мерц і Володимир Зеленський обговорять економічні питання та стан мирних переговорів в Україні.

"Увечері до обговорень долучаться європейські глави держав та урядів, а також високопоставлені представники ЄС і НАТО", – сказали у німецькому уряді.

Що цьому передувало?