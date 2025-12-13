"У вирішальний момент": Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами, – CNN
- Спецпредставник Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами в Берліні цими вихідними.
- Зустріч відбудеться у вирішальний момент, на ній очікується присутність лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини.
Спеціальний представник США Стів Віткофф зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами в Берліні цими вихідними, тобто 13 – 14 грудня.
Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому і пресслужба федерального уряду Німеччини, передає 24 Канал.
Що відомо про майбутню зустріч?
За даними CNN, подібна зустріч відбудеться у вирішальний момент, коли президент Дональд Трамп намагається закінчити багаторічну війну між Росією та Україною, прагнувши припинити протистояння до кінця року.
Згідно з оприлюдненою інформацією, на вищезгаданій зустрічі очікується присутність президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
Ці ж лідери раніше цього тижня під час телефонної розмови сказали Трампу, що лише українці можуть вирішувати, чи поступатися територією в рамках мирної угоди з Росією,
– ідеться у повідомленні.
Водночас у Німеччині анонсували візит українського президента вже на понеділок, 15 грудня. Зазначається, що Мерц і Володимир Зеленський обговорять економічні питання та стан мирних переговорів в Україні.
"Увечері до обговорень долучаться європейські глави держав та урядів, а також високопоставлені представники ЄС і НАТО", – сказали у німецькому уряді.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, у Парижі представники США, Франції, Німеччини, Великої Британії та України мали зустрітися 13 грудня для обговорення мирного плану Трампа. Втім, згодом стало відомо, що переговори скасували.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що американські переговірники долучаться до зустрічі у французькій столиці тільки якщо буде можливий прогрес в обговоренні мирного плану Вашингтона.