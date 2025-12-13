Укр Рус
13 грудня, 07:36
"У вирішальний момент": Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами, – CNN

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Спецпредставник Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами в Берліні цими вихідними.
  • Зустріч відбудеться у вирішальний момент, на ній очікується присутність лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини.

Спеціальний представник США Стів Віткофф зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами в Берліні цими вихідними, тобто 13 – 14 грудня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому і пресслужба федерального уряду Німеччини, передає 24 Канал.

Що відомо про майбутню зустріч?

За даними CNN, подібна зустріч відбудеться у вирішальний момент, коли президент Дональд Трамп намагається закінчити багаторічну війну між Росією та Україною, прагнувши припинити протистояння до кінця року. 

Згідно з оприлюдненою інформацією, на вищезгаданій зустрічі очікується присутність президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. 

Ці ж лідери раніше цього тижня під час телефонної розмови сказали Трампу, що лише українці можуть вирішувати, чи поступатися територією в рамках мирної угоди з Росією, 
– ідеться у повідомленні.

Водночас у Німеччині анонсували візит українського президента вже на понеділок, 15 грудня. Зазначається, що Мерц і Володимир Зеленський обговорять економічні питання та стан мирних переговорів в Україні.

"Увечері до обговорень долучаться європейські глави держав та урядів, а також високопоставлені представники ЄС і НАТО", – сказали у німецькому уряді.

Що цьому передувало?

  • Нагадаємо, у Парижі представники США, Франції, Німеччини, Великої Британії та України мали зустрітися 13 грудня для обговорення мирного плану Трампа. Втім, згодом стало відомо, що переговори скасували.

  • Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що американські переговірники долучаться до зустрічі у французькій столиці тільки якщо буде можливий прогрес в обговоренні мирного плану Вашингтона.