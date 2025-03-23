"Европа стала в позу": Уиткофф раскритиковал план Стармера по миротворцам
- Стив Уиткофф раскритиковал план Кира Стармера по размещению миротворцев в Украине, указывая, что Европа неправильно воспринимает ситуацию.
- Уиткофф утверждает, что Россия не планирует дальнейшей агрессии и остановится на Украине.
Стив Уиткофф дал большое интервью пропагандисту Такеру Карлсону. Во время разговора спецпредставитель раскритиковал план британского премьера Кира Стармера, который касается возможного размещения миротворческой миссии в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Стива Уиткоффа.
К теме Стармер призвал ЕС разработать план по обеспечению безопасности Украины и сдерживанию России, – NYT
Что сказал Уиткофф о планах Стармера
Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку, который ведет переговоры с россиянами, не впервые повторяет российские нарративы. Во время интервью Карлсону он не смог перечислить оккупированные области Украины, но считает, что они согласились быть в составе России. Ведь провели "референдумы".
Такер Карлсон с руганью спросил Виткоффа, что происходит с европейцами. Мол, Европа умирает экономически, армия Великобритании меньше морской пехоты США, но европейцы что-то задумали и хотят отправить войска в Украину.
Уиткофф ответил, что европейцы стали в позу и упрощенно воспринимают события. Они якобы хотят быть похожими на Черчилля и считают, что россияне собираются пройти маршем через Европу.
Карлсон переспросил, действительно ли россияне собираются это сделать. Уиткофф сказал: на 100% уверен, что нет, Россия не пойдет дальше. На что "журналист" с нервным смехом воскликнул "зачем россиянам это делать?"
Интересно! До возвращения Трампа в Белый дом бытовало мнение, что в Европе нет своего Черчилля – человека, который бы действовал более решительно и жестко, чтобы дать отпор агрессору. Теперь на эту роль претендуют и Макрон, и Стармер. Слова Уиткоффа отсылают к спорам перед Второй мировой, когда премьер Невилл Чемберлен желал умиротворить Гитлера и не видел угрозы, о которой говорил Черчилль. Но история повторяется: Виткофф и Карлсон закрывают глаза на истинные намерения Путина.
Также спецпредставитель добавил: "Хотя я считаю, что мы должны заключить соглашение по Украине, мы не можем позволить этой стране втянуть нас в Третью мировую войну. И это не моя политика – это политика президента Трампа".
К слову, интервью вышло на ютубе под названием "Решающая роль Стива Уиткоффа в переговорах о глобальном мире и попытки разжигателей войны остановить его".