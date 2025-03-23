"Европа стала в позу": Уиткофф раскритиковал план Стармера по миротворцам

Стив Уиткофф дал большое интервью пропагандисту Такеру Карлсону. Во время разговора спецпредставитель раскритиковал план британского премьера Кира Стармера, который касается возможного размещения миротворческой миссии в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Стива Уиткоффа.

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Что сказал Уиткофф о планах Стармера

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку, который ведет переговоры с россиянами, не впервые повторяет российские нарративы. Во время интервью Карлсону он не смог перечислить оккупированные области Украины, но считает, что они согласились быть в составе России. Ведь провели "референдумы".

Такер Карлсон с руганью спросил Виткоффа, что происходит с европейцами. Мол, Европа умирает экономически, армия Великобритании меньше морской пехоты США, но европейцы что-то задумали и хотят отправить войска в Украину.

Уиткофф ответил, что европейцы стали в позу и упрощенно воспринимают события. Они якобы хотят быть похожими на Черчилля и считают, что россияне собираются пройти маршем через Европу.

Карлсон переспросил, действительно ли россияне собираются это сделать. Уиткофф сказал: на 100% уверен, что нет, Россия не пойдет дальше. На что "журналист" с нервным смехом воскликнул "зачем россиянам это делать?"

Интересно! До возвращения Трампа в Белый дом бытовало мнение, что в Европе нет своего Черчилля – человека, который бы действовал более решительно и жестко, чтобы дать отпор агрессору. Теперь на эту роль претендуют и Макрон, и Стармер. Слова Уиткоффа отсылают к спорам перед Второй мировой, когда премьер Невилл Чемберлен желал умиротворить Гитлера и не видел угрозы, о которой говорил Черчилль. Но история повторяется: Виткофф и Карлсон закрывают глаза на истинные намерения Путина.

Также спецпредставитель добавил: "Хотя я считаю, что мы должны заключить соглашение по Украине, мы не можем позволить этой стране втянуть нас в Третью мировую войну. И это не моя политика – это политика президента Трампа".

К слову, интервью вышло на ютубе под названием "Решающая роль Стива Уиткоффа в переговорах о глобальном мире и попытки разжигателей войны остановить его".