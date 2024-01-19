Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, прокомментировав слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что сегодняшние события напоминают 1930-е годы, когда Запад попытался умиротворить агрессора.

Смотрите также 10 миллиардов для Орбана – ошибка Урсулы. Как Венгрия снова может шантажировать ЕС и Украину?

Западные политики должны выбрать, на чьей они стороне

Как отметил Шейтельман, Кэмерон очень точно сравнил Путина с Гитлером. Из этого следует, что у западных политиков только две ролевые модели сейчас – либо Черчилля, либо Чемберлена.

Кэмерон нарисовал это в чистом виде. Выбирайте, господин Байден, господин Шольц, господин Макрон – вы Черчилль или Чемберлен? Чемберлен отдал Гитлеру все, что ему нужно. Сдал достижение Версальского мира; подарил Чехословакию. И приехал в Лондон с заявлением, что принес мир. А на самом деле принес Вторую мировую войну,

– сказал Шейтельман.

В конце концов, Чемберлен вошел в историю как определенный лузер, а Черчилль – как победитель и один из величайших политиков ХХ века. В этом контексте важно, что должностные лица Великобритании подталкивают других политиков выбирать позицию Черчилля, а не Чемберлена.

Военная помощь от Запада: коротко