Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, прокомментировав слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что сегодняшние события напоминают 1930-е годы, когда Запад попытался умиротворить агрессора.
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Западные политики должны выбрать, на чьей они стороне
Как отметил Шейтельман, Кэмерон очень точно сравнил Путина с Гитлером. Из этого следует, что у западных политиков только две ролевые модели сейчас – либо Черчилля, либо Чемберлена.
Кэмерон нарисовал это в чистом виде. Выбирайте, господин Байден, господин Шольц, господин Макрон – вы Черчилль или Чемберлен? Чемберлен отдал Гитлеру все, что ему нужно. Сдал достижение Версальского мира; подарил Чехословакию. И приехал в Лондон с заявлением, что принес мир. А на самом деле принес Вторую мировую войну,
– сказал Шейтельман.
В конце концов, Чемберлен вошел в историю как определенный лузер, а Черчилль – как победитель и один из величайших политиков ХХ века. В этом контексте важно, что должностные лица Великобритании подталкивают других политиков выбирать позицию Черчилля, а не Чемберлена.
Военная помощь от Запада: коротко
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул международные партнеры должны продолжать помогать Украине. К примеру, всего 10% военного бюджета США смогли уничтожить 50% вооружения России.
- Президент США Джо Байден встретился с руководством Конгресса. Он подчеркнул, что тамошнее бездействие ставит под угрозу безопасность США, НАТО и всего свободного мира.
- Также Байден считает, что большинство представителей Конгресса поддерживают помощь Украине. Есть вопрос, сможет ли незначительное меньшинство заблокировать это решение. Тогда это было бы катастрофой.