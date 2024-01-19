Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, прокоментувавши слова глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона про те, що сьогоднішні події нагадують 1930-ті роки, коли Захід спробував умиротворити агресора.

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Західні політики мають обрати, на чиєму вони боці

Як наголосив Шейтельман, Кемерон надзвичайно влучно порівняв Путіна з Гітлером. З цього виходить, що західні політики мають лише дві рольові моделі зараз – або Черчилля, або Чемберлена.

Кемерон намалював це в чистому вигляді. Вибирайте, пане Байден, пане Шольц, пане Макрон – ви Черчилль чи Чемберлен? Чемберлен віддав Гітлеру усе, що йому треба було. Здав досягнення Версальського миру; подарував Чехословаччину. І приїхав в Лондон із заявою, що приніс мир. А насправді приніс Другу світову війну,

– сказав Шейтельман.

Зрештою Чемберлен увійшов в історію як певний лузер, а Черчилль – як переможець та один із найвеличніших політиків ХХ століття. У цьому контексті важливо, що посадові особи Великої Британії підштовхують інших політиків обирати позицію Черчилля, а не Чемберлена.

Військова допомога від Заходу: коротко