Таким чином лише 10% військового бюджету США змогли знищити 50% озброєння Росії. Про це під час "Українського сніданку" у Давосі розповів міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон, передає 24 Канал.

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Камерон висловився про результати військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон наголосив на важливості пакетів підтримки, які надають Україні Європейський Союз і США, особливо в порівнянні з допомогою, яку пропонує Британія.

Він підкреслив, що вкрай важливо продемонструвати російському лідеру Владіміру Путіну, що західний світ рішучий, і його неможливо легко здолати.

Глава британського МЗС також назвав війну в Україні "викликом перед усім сучасним поколінням". Тому закликав продовжувати допомагати нашій державі військово і надалі.

Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського життя. Це просто чудовий результат,

– сказав Камерон.

Камерон також нагадав і про значну економічну потужність союзників України, яка перевищує економіку країни-агресора у 25 разів. Тому, за його словами, належне управління та використання ресурсів відіграє вирішальну роль у логічному завершенні війни проти України.

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