Таким чином лише 10% військового бюджету США змогли знищити 50% озброєння Росії. Про це під час "Українського сніданку" у Давосі розповів міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон, передає 24 Канал.
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Камерон висловився про результати військової допомоги Україні
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон наголосив на важливості пакетів підтримки, які надають Україні Європейський Союз і США, особливо в порівнянні з допомогою, яку пропонує Британія.
Він підкреслив, що вкрай важливо продемонструвати російському лідеру Владіміру Путіну, що західний світ рішучий, і його неможливо легко здолати.
Глава британського МЗС також назвав війну в Україні "викликом перед усім сучасним поколінням". Тому закликав продовжувати допомагати нашій державі військово і надалі.
Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського життя. Це просто чудовий результат,
– сказав Камерон.
Камерон також нагадав і про значну економічну потужність союзників України, яка перевищує економіку країни-агресора у 25 разів. Тому, за його словами, належне управління та використання ресурсів відіграє вирішальну роль у логічному завершенні війни проти України.
Байден мав зустріч з Конгресом щодо допомоги Україні
- Президент США Джо Байден зустрівся з керівництвом Конгресу. Американський лідер наголосив, що бездіяльність парламенту ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу.
- Байден також закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України. Водночас він висловив прихильність досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на американсько-мексиканському кордоні.
- До цього український депутат Ярослав Железняк запевняв, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "США ближче, ніж коли-небудь" до ухвалення військової допомоги Україні.