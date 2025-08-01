США и НАТО обсуждают новый подход предоставления военной помощи Украине, – Reuters
- США и НАТО работают над новым механизмом поставки Украине оружия, предусматривающий использование средств стран Альянса для закупки или передачи американского оружия Украине.
Новый механизм будет предусматривать поставки вооружения на сумму 10 миллиардов долларов и позволит обойти длительные процедуры продажи оружия США для быстрого пополнения запасов.
США вместе с НАТО обсуждают новый механизм поставки Украине военной помощи, который предусматривает расход средств стран Альянса для оплаты закупки или передачи американского оружия Киеву.
Сейчас продолжается работа в соответствующем направлении. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три проинформированных источника, передает 24 Канал.
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Какой подход рассматривают США и НАТО?
Агентство сообщает, что сейчас страны-члены НАТО совместно с США и Украиной создают новый механизм, который будет направлен на поставку Киеву оружия из перечня главных потребностей, известного как PURL.
Украина будет определять приоритетное вооружение в траншах примерно по 500 миллионов долларов, а страны НАТО, координируемые генсеком Марком Рютте, впоследствии договорятся, кто это приобретет или передаст Киеву.
В частности, европейский чиновник рассказал изданию на условиях анонимности, что благодаря такому подходу союзники по Альянсу надеются предоставить Украине вооружение на общую сумму 10 миллиардов долларов.
Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы движемся в этом направлении. Мы поддерживаем эту амбицию. Нам нужен такой объем,
– заявил источник.
В то же время американский собеседник говорит, что соответствующий механизм фактически позволит обойти длительные процедуры продажи оружия Соединенных Штатов для пополнения собственных запасов вооружения.
В то же время страна НАТО должна будет заранее оплатить США за ускоренное пополнение запасов. Впрочем, технические детали такой оплаты, в частности механизм перечисления США средств, еще обсуждают.
К слову, Министерство обороны США недавно заключило контракт с компанией Raytheon на 3,5 миллиарда долларов для производства ракет AMRAAM для Украины и других стран. Работы должны быть завершены в 2031 году.