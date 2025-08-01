Да, Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 3,5 миллиарда долларов. И должен произвести ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM, передает 24 Канал.

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Что известно о поставке ракет в Украину?

Контракт охватывает производство самих ракет AMRAAM, телеметрической системы AMRAAM, комплектов запчастей (первичных и полевых), а также инженерную поддержку производства.

Кроме того, он предусматривает продажу вооружения в такие страны, как Дания, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Украина, Израиль и Кувейт.

Работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона, и должны быть завершены в третьем квартале 2031 финансового года.