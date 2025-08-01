Да, Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 3,5 миллиарда долларов. И должен произвести ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM, передает 24 Канал.
Смотрите также Комитет Сената США одобрил оборонный бюджет-2026: сколько может быть на помощь Украине
Что известно о поставке ракет в Украину?
Контракт охватывает производство самих ракет AMRAAM, телеметрической системы AMRAAM, комплектов запчастей (первичных и полевых), а также инженерную поддержку производства.
Кроме того, он предусматривает продажу вооружения в такие страны, как Дания, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Украина, Израиль и Кувейт.
Работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона, и должны быть завершены в третьем квартале 2031 финансового года.
Что такое ракеты AMRAAM?
Это американская всепогодная управляемая ракета, предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Поступила на вооружение армии США в 1991 году. Ракеты AMRAAM различных модификаций обладают способностью наносить удары на расстоянии от 55 до 180 километров. AMRAAM использует активное радиолокационное самонаведение для поиска целей. AMRAAM оснащена большой и мощной осколочно-фугасной боеголовкой весом 22,7 килограмма. AIM-120 обладает высокой маневренностью и скоростью – 4 Маха (4 900 километров в час), что позволяет легко обогнать даже самый быстрый вражеский самолет. Один F-16 может нести до шести ракет AIM-120 AMRAAM.