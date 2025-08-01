Сейчас продолжается работа в соответствующем направлении. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три проинформированных источника, передает 24 Канал.

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Какой подход рассматривают США и НАТО?

Агентство сообщает, что сейчас страны-члены НАТО совместно с США и Украиной создают новый механизм, который будет направлен на поставку Киеву оружия из перечня главных потребностей, известного как PURL.

Украина будет определять приоритетное вооружение в траншах примерно по 500 миллионов долларов, а страны НАТО, координируемые генсеком Марком Рютте, впоследствии договорятся, кто это приобретет или передаст Киеву.

В частности, европейский чиновник рассказал изданию на условиях анонимности, что благодаря такому подходу союзники по Альянсу надеются предоставить Украине вооружение на общую сумму 10 миллиардов долларов.

Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы движемся в этом направлении. Мы поддерживаем эту амбицию. Нам нужен такой объем,

– заявил источник.

В то же время американский собеседник говорит, что соответствующий механизм фактически позволит обойти длительные процедуры продажи оружия Соединенных Штатов для пополнения собственных запасов вооружения.

В то же время страна НАТО должна будет заранее оплатить США за ускоренное пополнение запасов. Впрочем, технические детали такой оплаты, в частности механизм перечисления США средств, еще обсуждают.

К слову, Министерство обороны США недавно заключило контракт с компанией Raytheon на 3,5 миллиарда долларов для производства ракет AMRAAM для Украины и других стран. Работы должны быть завершены в 2031 году.