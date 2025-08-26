"Нет никаких шансов на вступление": в Польше выдвинули условие членства Украины в ЕС
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без признания Волынской трагедии и чествования памяти жертв, Украина не сможет стать членом ЕС.
- Комментируя решение Навроцкого ветировать закон о помощи украинцам, Косиняк-Камыш отметил, что отказ в поддержке Украины противоречит интересам Польши.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш напомнил о своей неприязни к некоторым украинцам, и назвал, без чего Украина не сможет стать членом ЕС.
В этом контексте польский министр вспомнил о спорах относительно Волынской трагедии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.
Какое условие выдвинула Польша?
Владислав Косиняк-Камыш напомнил о своих предыдущих замечаниях и заявил о случаях, когда якобы имя Польши "было попрано" или предпринимались попытки прославить украинского политического деятеля Степана Бандеру.
Я уже много раз это высказывал. Я говорил, что если Украина не смирится с волынским геноцидом, если не будет эксгумации, не будет чествования памяти, то нет никаких шансов на вступление в Европейский Союз,
– заявил он.
Сейчас в Украине и Польше продолжается подготовка к новому этапу поисковых работ, связанных с жертвами Волынской трагедии. Пока специалисты работают в Тернопольской области и Львове, выход на Волынь запланирован позже.
В то же время, комментируя решение Кароля Навроцкого ветировать закон о помощи украинцам, он сказал, что отказ в поддержке Украины, которая борется против агрессии, противоречит интересам безопасности польского государства.
Что известно о вето Навроцкого?
Недавно Кароль Навроцкий воспользовался своим правом вето против предложенных правительством поправок к Закону о помощи гражданам Украины. Зато выступает за собственную инициативу именно по трудоустроенных лиц.
По его мнению, эти решения отвечают интересам польского национального сообщества и хороших отношений с Украиной, которые должны строиться на основе "справедливости, правды и против российской пропаганды".
Сообщалось, что соответствующую идею Навроцкого горячо поддержал бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что демонстрация "бандеровской символики" – это преступление, "достойное самого строгого осуждения".
Также польский президент предложил внести изменения в Уголовный кодекс страны, чтобы классифицировать символ Бандеры наряду с символами, связанными с нацизмом и коммунизмом, с четким лозунгом "остановить бандеровщину".