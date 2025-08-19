Украина может получить много земли, – Трамп об обмене территориями
- Дональд Трамп заявил, что Украина может получить много территорий по обмену и вернет себе спокойную жизнь благодаря американскому оружию.
- Трамп подчеркнул, что армия России мощная, но США имеют лучшее оружие, которое помогает Украине держаться.
- Он выразил мнение, что война не стоила начинаться, и Украине бесполезно надеяться на возвращение Крыма или вступление в НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может получить много территорий по обмену территориями. Так или иначе, Украина, по его словам, вернет себе спокойную жизнь.
Трамп отметил, что Украина выиграет благодаря американскому оружию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Что Трамп заявил об обмене территориями?
Любой может вести себя мило, но смотрите: Украина вернет свою жизнь, в ней прекратят повсюду гибнуть люди, и они получат много земли,
– заявил Трамп.
Он подчеркнул, что армия России является одной из самых мощных в мире, "нравится это людям или нет". В то же время у США есть лучшее в мире оружие. Благодаря ему и невероятной храбрости украинских военных, по его мнению, Украина еще держится.
"Это не война, которую стоило начинать. Так не делают. Не берутся за борьбу со страной, которая в 10 раз больше вас", – считает президент США.
Он напомнил, что "79% территории" Донбасса уже оккупирована. Трамп также считает, что Украине бесполезно надеяться вернуть Крым или вступить в НАТО.
Что известно о встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне?
- Во время визита в Вашингтон президент США Дональд Трамп оценил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским как успешные. Зеленский также отметил, что разговор с Трампом был хорошим и, возможно, лучшим за все время.
- По словам украинского президента, на трехсторонней встрече с участием Владимира Путина будут обсуждаться чувствительные вопросы, в частности возможный раздел территорий. Только во время непосредственных переговоров между Зеленским, Трампом и Путиным можно ожидать достижения согласия, при этом Трамп стремится провести эти переговоры в сжатые сроки.
- Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.