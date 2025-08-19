Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может получить много территорий по обмену территориями. Так или иначе, Украина, по его словам, вернет себе спокойную жизнь.

Трамп отметил, что Украина выиграет благодаря американскому оружию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО

Что Трамп заявил об обмене территориями?

Любой может вести себя мило, но смотрите: Украина вернет свою жизнь, в ней прекратят повсюду гибнуть люди, и они получат много земли,

– заявил Трамп.

Он подчеркнул, что армия России является одной из самых мощных в мире, "нравится это людям или нет". В то же время у США есть лучшее в мире оружие. Благодаря ему и невероятной храбрости украинских военных, по его мнению, Украина еще держится.

"Это не война, которую стоило начинать. Так не делают. Не берутся за борьбу со страной, которая в 10 раз больше вас", – считает президент США.

Он напомнил, что "79% территории" Донбасса уже оккупирована. Трамп также считает, что Украине бесполезно надеяться вернуть Крым или вступить в НАТО.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне?