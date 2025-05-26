Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Украинские дроны-перехватчики уничтожают "Шахеды": в сети показали отражение массированной атаки

Европейский дипломат, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что Германия планирует передать Украине ракеты PAC-2 Patriot. В отличие от новых ракет PAC-3, они менее действенны при сбивании баллистических ракет.

Единственная другая существующая система, которая может быть способна сбить баллистическую ракету, – это европейская ракета Aster, хотя это не было доказано,

– добавил он.

В то же время российскую ракету средней дальности "Орешник" не могут перехватить даже ракеты РАС-3, сообщил высокопоставленный чиновник украинской разведки.

Хотя Украина может использовать собственные системы ПВО и европейскую помощь для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, ей все еще нужны ракеты и системы Patriot для сбивания баллистических ракет.

Союзники по НАТО уже неделями ведут переговоры о поиске еще одной системы Patriot для Украины, возможно, где-то в Европе, но, по словам трех европейских чиновников, прорыва не достигнуто. Союзники соглашаются передать ПВО только если взамен они получат новую по меньшей цене.

Отмечается, что вопрос противовоздушной обороны будет обсуждаться в начале июня, когда министр обороны Пит Хегсет посетит штаб-квартиру НАТО. Тогда может быть объявлено об обязательствах по предоставлению Украине систем Patriot, но не со стороны Соединенных Штатов. Америка неохотно делает заявления о поставках оружия Украине, считая, что это может сорвать переговоры.