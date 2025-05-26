Единственная другая существующая система, которая может быть способна сбить баллистическую ракету, – это европейская ракета Aster, хотя это не было доказано,
– добавил он.
В то же время российскую ракету средней дальности "Орешник" не могут перехватить даже ракеты РАС-3, сообщил высокопоставленный чиновник украинской разведки.
Хотя Украина может использовать собственные системы ПВО и европейскую помощь для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, ей все еще нужны ракеты и системы Patriot для сбивания баллистических ракет.
Союзники по НАТО уже неделями ведут переговоры о поиске еще одной системы Patriot для Украины, возможно, где-то в Европе, но, по словам трех европейских чиновников, прорыва не достигнуто. Союзники соглашаются передать ПВО только если взамен они получат новую по меньшей цене.
Отмечается, что вопрос противовоздушной обороны будет обсуждаться в начале июня, когда министр обороны Пит Хегсет посетит штаб-квартиру НАТО. Тогда может быть объявлено об обязательствах по предоставлению Украине систем Patriot, но не со стороны Соединенных Штатов. Америка неохотно делает заявления о поставках оружия Украине, считая, что это может сорвать переговоры.