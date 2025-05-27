Німеччина хоче надати Україні старіші ракети для Patriot: зі збиттям балістики є нюанс

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Українські дрони-перехоплювачі нищать "Шахеди": у мережі показали відбиття масованої атаки

Європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що Німеччина планує передати Україні ракети PAC-2 Patriot. На відміну від нових ракет PAC-3, вони менш дієві під час збиття балістичних ракет.

Єдина інша існуюча система, яка може бути здатна збити балістичну ракету, – це європейська ракета Aster, хоча це не було доведено,

– додав він.

Водночас російську ракету середньої дальності "Орешник" не можуть перехопити навіть ракети РАС-3, повідомив високопоставлений чиновник української розвідки.

Хоча Україна може використовувати власні системи ППО та європейську допомогу для протидії безпілотникам і крилатим ракетам, їй все ще потрібні ракети та системи Patriot для збиття балістичних ракет.

Союзники по НАТО вже тижнями ведуть переговори про пошук ще однієї системи Patriot для України, можливо, десь у Європі, але, за словами трьох європейських чиновників, прориву не досягнуто. Союзники погоджуються передати ППО лише якщо натомість вони отримають нову за меншою ціною.

Зазначається, що питання протиповітряної оборони обговорюватиметься на початку червня, коли міністр оборони Піт Хегсет відвідає штаб-квартиру НАТО. Тоді може бути оголошено про зобов'язання щодо надання Україні систем Patriot, але не з боку Сполучених Штатів. Америка неохоче робить заяви щодо поставок зброї Україні, вважаючи, що це може зірвати переговори.