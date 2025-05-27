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Геополитика Европа Германия хочет предоставить Украине более старые ракеты для Patriot: со сбиванием баллистики есть нюанс
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Германия хочет предоставить Украине более старые ракеты для Patriot: со сбиванием баллистики есть нюанс

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Германия планирует предоставить Украине более старые ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot, которые менее эффективны для перехвата баллистических ракет.
  • Европейский дипломат сообщил, что эти ракеты уступают более новым PAC-3.
Германия планирует передать PAC-2 Patriot
Германия планирует передать PAC-2 Patriot / фото Getty Images

Германия планирует предоставить Украине свои старые ракеты для ЗРК Patriot. Однако они являются менее эффективными для перехвата баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно о поиске ракет и систем ПВО в Европе

Европейский дипломат, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что Германия планирует передать Украине ракеты PAC-2 Patriot. В отличие от новых ракет PAC-3, они менее действенны при сбивании баллистических ракет.

Единственная другая существующая система, которая может быть способна сбить баллистическую ракету, – это европейская ракета Aster, хотя это не было доказано,
– добавил он.

В то же время российскую ракету средней дальности "Орешник" не могут перехватить даже ракеты РАС-3, сообщил высокопоставленный чиновник украинской разведки.

Хотя Украина может использовать собственные системы ПВО и европейскую помощь для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, ей все еще нужны ракеты и системы Patriot для сбивания баллистических ракет.

Союзники по НАТО уже неделями ведут переговоры о поиске еще одной системы Patriot для Украины, возможно, где-то в Европе, но, по словам трех европейских чиновников, прорыва не достигнуто. Союзники соглашаются передать ПВО только если взамен они получат новую по меньшей цене.

Отмечается, что вопрос противовоздушной обороны будет обсуждаться в начале июня, когда министр обороны Пит Хегсет посетит штаб-квартиру НАТО. Тогда может быть объявлено об обязательствах по предоставлению Украине систем Patriot, но не со стороны Соединенных Штатов. Америка неохотно делает заявления о поставках оружия Украине, считая, что это может сорвать переговоры.