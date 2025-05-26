Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Economist. Кремль зосередив у резерві близько 500 балістичних ракет, здатних завдати нищівних ударів по Україні.

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У Росії на поготові сотні балістичних ракет

За даними джерел видання, ці ракети майже неможливо перехопити без систем на кшталт американського Patriot, яких в Україні всього вісім, і частина з них регулярно перебуває в ремонті після ворожих атак. Для знищення лише однієї балістичної ракети необхідно щонайменше два перехоплювачі PAC-3. А от виробництво цих ракет обмежене – навіть попри збільшення темпів компанією Lockheed Martin.

Водночас Україна втратила статус пріоритетного клієнта для США – тепер вона лише одна з багатьох країн, які конкурують за озброєння на тлі глобальної нестачі.

До слова, ще одна загроза – масоване виробництво дронів у Росії. Якщо раніше випускали 300 "Шахедів" на місяць, то тепер – стільки ж за три дні. А у планах Кремля – виготовляти до 500 безпілотників щодня.