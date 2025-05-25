Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Чому тисяча "Шахедів" за ніч – це реально

Наразі кількість запущених дронів становить близько 300, що є рекордним. Але окупанти модернізують "Шахеди" та випускають більше дронів.

Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська воєнна розвідка стверджує, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що масові атаки в 1000 одиниць можуть стати реальністю,

– пишуть журналісти.

До того ж на БпЛА менше впливає РЕБ. "Шахеди" підключаються до українських інтернет-мереж та мобільного інтернету. А ще мають новий алгоритм керування. В одному з дронів знайшли записку, де йдеться: безпілотники контролюють за допомогою ботів у соціальній мережі Telegram – ті надсилають дані про політ та відео в реальному часі операторам-людям.

Україні потрібно більше ППО. Та США не відповіли на пропозицію Києва купити в Америки ЗРК Patriot і не надали ліцензії на виробництво цих систем.

"Україні, можливо, доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднує протиповітряну оборону з повітряним наступом та стримуванням", – підсумовують у матеріалі.

На фронті ж багато проблем приносять російські дрони на оптоволокні.