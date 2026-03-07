Нужно одно: что может кардинально изменить отношение арабского мира к Украине

Украина имеет то, что крайне необходимо на войне на Ближнем Востоке. Речь идет о дронах-перехватчиках, которые могут защитить от иранских "Шахедов". Поставка этого оружия в страны, защищающиеся от иранских атак, повлияла на позиционирование Украины в мире.

США и по меньшей мере одно государство из Персидского залива, по данным западных СМИ, договариваются с Украиной о закупке украинских дронов-перехватчиков. Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу, какие бонусы получит Киев от такого сотрудничества.

К теме Мы нужны США: что Украина может предложить Трампу в Иранской операции: что может предложить Трампу в Иранской операции

Какой результат войны на Ближнем Востоке важен для Украины?

Денисенко отметил, если Украина сможет поставлять дроны-перехватчики, и также если на Ближний Восток будут направлены группы украинских специалистов, которые будут помогать странам Персидского залива уменьшить поражение от иранских "Шахедов", это может кардинально изменить отношение этих государств и вообще арабского мира к Киеву.

В этих странах до сих пор достаточно сильны пророссийские настроения. Поэтому появление украинцев, которые помогают защищаться от иранских дронов, может достаточно сильно поменять всю ситуацию не только по Украине, но и отношение к российско-украинской войне,

– отметил он.

Поэтому для Украины, уверен политолог, это был бы огромный прорыв и мощная дипломатическая победа.

"Для нас важен любой результат этой войны. Главное, чтобы она была короткой. Чем она дольше длится, тем это хуже влияет на поставки противоракетного вооружения, которое могло бы идти в Украину", – объяснил политолог.

К слову. Издание Financial Times отмечает, что украинские дроновые технологии пользуются спросом благодаря тому, что Киев получил серьезный опыт в противодействии атакам беспилотников России. В то же время Украина производит недорогие дроны-перехватчики, имеющие цену в несколько тысяч долларов. Для сравнения, стоимость ракеты Patriot, которые применяются для сбивания "Шахедов", составляет $13,5 миллионов за единицу, а беспилотников, что производят в Иране, – около $30 тысяч каждый.

Он напомнил, что после 12-дневной войны, которая была летом 2025 года между Израилем, США и Ираном, несмотря на то, что там не выстрелило ни одно оружие, которое было бы максимально нужно Украине, произошла пауза в поставках оружия Украине. Это произошло, потому что Пентагон осуществлял ревизию того вооружения, что он имеет на складах. Это по мнению Вадима Денисенко, является одной из глобальных угроз.

Он добавил, что также не нужно забывать о том, что Украина ведет достаточно серьезную торговлю со странами Персидского залива. И ситуация на Ближнем Востоке наносит серьезные удары по украинскому экспорту, а также влияет на цену нефти. Все эти факторы будут работать в комплексе.

Что известно о возможности поставки Украиной сил и средств странам Ближнего Востока?