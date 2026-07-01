"Я бы поставил на украинцев": Келлог высказался о ходе войны

Бывший специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Киева. По его мнению, успешные удары Украины по российской инфраструктуре уже влияют на ход войны.

Об этом он рассказал в интервью TVP World.

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Какое заявление сделал Келлог?

По словам Келлога, одним из факторов изменения ситуации стали украинские удары на большие расстояния по российской нефтяной инфраструктуре. Он считает, что эти атаки уже создали проблемы с обеспечением топливом, в частности на территории временно оккупированного Крыма.

Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают одерживать верх над россиянами. Я бы сегодня поставил деньги на украинцев, а меньше – на россиян,

– заявил он.

Отдельно бывший спецпредставитель высказал мнение, что изменение ситуации на фронте может повлиять и на политические решения в Вашингтоне. По его убеждению, успехи Украины могут иметь значение для отношения президента США к дальнейшей поддержке Киева.

В то же время Келлог заявил, что отношение Трампа к войне в Украине в значительной степени будет зависеть от того, какие именно советники будут формировать его информационное поле.

Он также резко раскритиковал дипломатическое окружение Трампа, в частности упомянув его зятя Джареда Кушнера и специального посланника Стива Виткоффа, который занимается российским направлением.

Какой у них дипломатический опыт? Что они сделали? Они занимались недвижимостью. Это не деловая сделка. Это конфликт,

– сказал Келлог.

Во время своей работы в качестве специального представителя США по вопросам Украины Келлог в целом считался более близким к украинской и европейской позиции, а также, по данным СМИ, неоднократно имел разногласия с Виткоффом, которого воспринимали как более склонного к контактам с Москвой.

Комментируя роль России в войне, Келлог подчеркнул, что личные связи с Владимиром Путиным не должны вводить в заблуждение западных лидеров.

"Путин – бывший сотрудник КГБ, а свои нашивки не теряешь. Если ты однажды стал КГБ, то ты всегда КГБ", – отметил он.

По его мнению, завершение войны возможно только тогда, когда Путина заставят осознать, что он не способен выиграть эту войну.

Стоит отметить, что о преимуществе Украины в войне свидетельствует и статистика освобожденных территорий. Например, в июне ВСУ смогли освободить больше, чем потеряли в результате российских атак.

Несмотря на общий прирост оккупированных территорий со стороны России примерно на 84 квадратных километра, контрдействия Сил обороны частично компенсировали эти потери, что повлияло на общий баланс. В то же время фиксируется рост количества штурмовых действий российских войск примерно на 4,4%, хотя большинство из них не приводит к стратегическим прорывам.

Аналитики отмечают, что ситуация на фронте остается динамичной, однако о устойчивом переломе говорить пока преждевременно.