Deep State отмечает, что динамика боевых действий начинает постепенно меняться.

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Что известно о ситуации на фронте?

По итогам июня на фронте фиксируется изменение баланса в пользу Украины: освобождено больше территорий, чем потеряно в результате российских наступательных действий.

Несмотря на общий прирост оккупированных территорий со стороны России на уровне около 84 квадратных километров, этот показатель не учитывает контрдействия Сил обороны, которые частично компенсируют потери. В итоге, по оценкам аналитиков, баланс второй месяц подряд может оставаться отрицательным для российской стороны, хотя разница незначительна.

Динамика оккупации / Инфографика Deep State

В то же время фиксируется рост количества штурмовых действий примерно на 4,4%. Эксперты связывают это не только с интенсивностью, но и с характером атак, которые часто носят маломасштабный и фрагментированный характер, не приводя к достижению стратегического результата.

Отдельно отмечается, что во второй половине июня российские силы совершили локальные прорывы на отдельных участках фронта, в частности на восточном и южном направлениях. В то же время общая ситуация остается нестабильной и зависит от действий обеих сторон.

Нынешняя динамика может свидетельствовать о постепенном изменении характера боевых действий, однако делать выводы о стратегическом переломе пока преждевременно.

Что говорит Сырский об успехах ВСУ?

Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают активные действия на отдельных участках фронта и постепенно усиливают контроль над позициями противника.

По его словам, в мае площадь освобожденных украинскими силами территорий превысила потери более чем на 100 квадратных километров. Он отметил, что такая динамика свидетельствует о постепенном улучшении оперативной ситуации для Сил обороны.

Сырский подчеркнул, что украинские подразделения не только удерживают оборону, но и проводят активные наступательные действия на отдельных направлениях. Это позволяет постепенно истощать российские группировки и затруднять их наступательные возможности.

Эти результаты стали возможными благодаря предварительному стратегическому планированию и подготовке к кампании 2025 года. Кроме того, по его словам, это создало условия для расширения "окна возможностей" для нанесения ударов по логистике противника.

В ВСУ, по его словам, наблюдается "осторожный оптимизм" в отношении дальнейшего развития ситуации.