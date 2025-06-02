Не как часть мирного соглашения, – Рютте о вступлении Украины в НАТО

Все страны – члены НАТО согласились в вопросе членства Украины в Альянсе. Впрочем, этот вопрос не может быть частью мирных переговоров с российской стороной.

Такое заявление в понедельник, 2 июня, во время открытия пленарного заседания саммита B9 и стран Севера в Вильнюсе сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Как Украина может вступить в НАТО

Комментируя требование России остановить расширение НАТО для сохранения мира, Марк Рютте напомнил о решении, принятом по итогам саммита в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года, относительно вступления Украины в Североатлантический альянс.

В Вашингтоне было четкое обязательство всех 32 союзников – это необратимый путь ко вступлению Украины в НАТО. Без конкретной даты, не как часть мирного соглашения, а как долгосрочное обязательство всех 32 союзников, и мы уже строим этот мост,

– заявил генсек.

Заметим, "Радио Свобода" писало, что НАТО не будет выполнять одно из условий Владимира Путина, которое он назвал для завершения войны против Украины. Речь идет о призывах России предоставить разъяснения от Альянса по нерасширению на восток.

К слову, также Марк Рютте заявил, что долгосрочной безопасности для НАТО не может быть без безопасной и стабильной Украины, поэтому союзники по Альянсу пытаются помочь Киеву защититься от агрессии России сейчас и, возможно, в будущем.