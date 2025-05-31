Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анонимных работников НАТО, которые прокомментировали ситуацию для Радио Свобода.

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НАТО, вероятно, проигнорирует требование Путина

Ранее об условии Путина относительно обязательства НАТО о нерасширении писало агентство Reuters. Он якобы готов к миру, если Альянс не будет присоединять к себе восточные страны.

Но чиновники НАТО не обсуждали потенциальный запрет на расширение ни на недавних встречах, ни на тех, что были раньше. Такое решение должно приниматься консенсусом, то есть совместным голосованием.

Возможно, это просто академическая дискуссия,

– отметил один из собеседников издания.

В НАТО говорят, что россияне просто так не могут получить письменное согласие на нерасширение Альянса. Ведь международными договорами закреплено право стран свободно решать, к какому союзу им присоединиться.

Так Североатлантический договор 1949 года, по которому создали НАТО, и определяет, что страны могут присоединяться к Альянсу, если соответствуют всем требованиям. Так же это регулирует Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года и Хельсинкский Окончательный акт, заключенный в 1975 году.

А вот Основополагающий акт НАТО – Россия, утвержденный в 1997 году пока приостановлен из-за агрессии Владимира Путина. Хотя он и не действует, но там речь шла об уважении независимости и территориальной целостности государств, нерушимости границ и права народа на самоопределение.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог признал, что Россия "справедливо" опасается расширения НАТО на восток. Соединенные Штаты якобы готовы обсуждать такой вопрос с Москвой. В Кремле довольны тем, что России, вероятно, удастся достичь понимания с Вашингтоном.

Отметим! НАТО декларирует политику открытых дверей относительно присоединения новых союзников. Украина и Грузия хотят стать членами Альянса еще с 2008 года, но такую инициативу блокировали тогдашние лидеры Германии и Франции. Однако в НАТО утвердили, что "однажды страны войдут в Альянс".

Во время войны украинская сторона несколько раз подчеркивала, что желает вступить в НАТО. Для этого необходимо соответствовать требованиям (в частности завершить войну) и получить согласие всех союзников. Трамп в свою очередь заявлял, что вступление Украины в Альянс он не считает "практичным".