Про це пише 24 Канал з посиланням на анонімних працівників НАТО, які прокоментували ситуацію для Радіо Свобода.

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НАТО, ймовірно, проігнорує вимогу Путіна

Раніше про умову Путіна щодо зобов'язання НАТО про нерозширення писало агентство Reuters. Він нібито готовий до миру, якщо Альянс не доєднуватиме до себе східні країни.

Але посадовці НАТО не обговорювали потенційну заборону на розширення ні на нещодавніх зустрічах, ні на тих, що були раніше. Таке рішення повинне ухвалюватися консенсусом, тобто спільним голосуванням.

Можливо, це просто академічна дискусія,

– зазначив один зі співрозмовників видання.

У НАТО кажуть, що росіяни просто так не можуть отримати письмову згоду на нерозширення Альянсу. Адже міжнародними договорами закріплене право країн вільно вирішувати, до якого союзу їм долучитися.

Так Північноатлантичний договір 1949 року, за яким створили НАТО, й визначає, що країни можуть долучатися до Альянсу, якщо відповідають всім вимогам. Так само це регулює Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року та Гельсінський Остаточний акт, укладений у 1975 році.

А ось Основоположний акт НАТО – Росія, затверджений у 1997 році наразі призупинений через агресію Владіміра Путіна. Хоча він і не діє, але там мова йшла про повагу до незалежності й територіальної цілісності держав, непорушності кордонів і права народу на самовизначення.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог визнав, що Росія "справедливо" побоюється розширення НАТО на схід. Сполучені Штати нібито готові обговорювати таке питання з Москвою. У Кремлі задоволені тим, що Росії, ймовірно, вдасться досягти розуміння з Вашингтоном.

Зазначимо! НАТО декларує політику відкритих дверей стосовно долучення нових союзників. Україна та Грузія хочуть стати членами Альянсу ще з 2008 року, але таку ініціативу блокували тодішні лідери Німеччини та Франції. Однак у НАТО затвердили, що "одного дня країни увійдуть до Альянсу".

Під час війни українська сторона кілька разів наголошувала, що бажає вступити в НАТО. Для цього необхідно відповідати вимогам (зокрема завершити війну) та отримати згоду всіх союзників. Трамп своєю чергою заявляв, що вступ України до Альянсу він не вважає "практичним".