Благодаря министру обороны Германии Украина получила ракеты к Patriot: СМИ назвали количество

Украина может получить около 35 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot благодаря усилиям министра обороны Германии Бориса Писториуса. Но этого на долго не хватит.

Об этом пишет Spiegel.

Сколько ракет к ПВО получила Украина благодаря Писториусу?

Министерство обороны Германии подтвердило изданию подготовку нового пакета поставок. В ведомстве отметили, что Писториусу удалось убедить европейских партнеров передать дополнительные ракеты PAC-3, что позволило почти достичь запланированного объема помощи. В то же время из соображений безопасности в Минобороны отказались называть точное количество ракет и сроки их поставки.

По данным Spiegel, организация нового пакета поддержки на фоне глобального дефицита ракет Patriot стала заметным достижением. Однако в немецком оборонном ведомстве признают, что поиск таких боеприпасов для Украины и в дальнейшем будет оставаться сложной задачей.

Хотя официальной информации о необходимом количестве ракет-перехватчиков нет, по оценкам немецких военных, украинская сторона использует примерно 60 ракет Patriot ежемесячно. Поэтому новый пакет помощи не сможет обеспечить потребности на длительный период.

Минобороны отметило, что Германия не ослабит поддержку Украины. В то же время немецкое правительство в последние дни заявляло, что оборона страны-партнера является главным приоритетом Берлина и не будет игнорироваться, даже учитывая войну на Ближнем Востоке.

Кроме ракет Patriot, в пакет помощи войдет и другое оборудование для усиления противовоздушной обороны. В частности, речь идет о переносных зенитных комплексах, управляемые ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также комплекты запасных частей для систем Patriot и IRIS-T. Кроме того, Германия планирует и в дальнейшем поддерживать развитие украинских систем ПВО собственного производства.

Зеленский говорил о дефиците ракет Patriot