Украина и Россия обсудят подготовку встречи лидеров, – глава МИД Турции
- 2 июня в Стамбуле проходят мирные переговоры между Украиной и Россией, в ходе которых делегации обсуждают подготовку к встрече лидеров, гуманитарные инициативы и перспективы перемирия.
- Ранее Украина передала России меморандум о прекращении огня, предусматривающий установление перемирия "по крайней мере, на 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней".
В Стамбуле 2 июня проходит новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Во время этой встречи стороны обсудят в частности подготовку к возможной встрече лидеров стран.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Что Украина и Россия обсуждают в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался об украинско-российских переговорах, которые проходят в Стамбуле. По его словам, во время встречи делегации:
- будут оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия;
- будут поднимать вопросы гуманитарных инициатив;
- обсудят подготовку к возможной встрече лидеров.
К слову, ранее переговоры в Стамбуле прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства, в частности, выразил сомнение в готовности России к продуктивным встречам. В то же время, по словам Зеленского, для Украины очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы возвращения похищенных детей и освобождения заключенных, в том числе политических.
2 июня СМИ обнародовали полную версию меморандума о прекращении огня, который Украина передала России и который будет представлен на переговорах. Этот документ был представлен на украинском и английском языках.
По условиям меморандума, прекращение огня должно произойти "по крайней мере, на 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней".