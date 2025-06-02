Украина и Россия обсудят подготовку встречи лидеров, – глава МИД Турции

В Стамбуле 2 июня проходит новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Во время этой встречи стороны обсудят в частности подготовку к возможной встрече лидеров стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также Начало переломного момента, – Берлин о мирных переговорах Украины и России

Что Украина и Россия обсуждают в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался об украинско-российских переговорах, которые проходят в Стамбуле. По его словам, во время встречи делегации:

будут оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия;

будут поднимать вопросы гуманитарных инициатив;

обсудят подготовку к возможной встрече лидеров.

К слову, ранее переговоры в Стамбуле прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства, в частности, выразил сомнение в готовности России к продуктивным встречам. В то же время, по словам Зеленского, для Украины очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы возвращения похищенных детей и освобождения заключенных, в том числе политических.

2 июня СМИ обнародовали полную версию меморандума о прекращении огня, который Украина передала России и который будет представлен на переговорах. Этот документ был представлен на украинском и английском языках.

По условиям меморандума, прекращение огня должно произойти "по крайней мере, на 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней".