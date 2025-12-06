Несмотря на провал в Москве: переговоры США и Украины достигли прогресса и будут продолжаться, – Reuters

Спецпредставитель США Стив Уиткофф провел плодотворные переговоры с главным переговорщиком Украины Рустемом Умеровым в Майами в течение последних двух дней. На этом контакты сторон не прекратятся.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает 24 Канал.

Как продолжаются переговоры Украины и США?

Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером встретились с украинскими представителями Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым, для "конструктивных дискуссий" о продвижении пути к длительному миру в Украине.

Во время встречи 5 декабря секретарь СНБО отметил, что Украина стремится к соглашению, которая защищает ее независимость и суверенитет, гарантирует безопасность украинцев и обеспечивает стабильную основу для демократического будущего.

По данным агентства, на переговорах, в частности, обсудили результаты недавней встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве, и шаги, которые могли бы помочь окончанию войны.

Марафонские переговоры в Москве во вторник не привели к компромиссу относительно возможного мирного соглашения о прекращении войны в Украине, что может усилить растущее нетерпение Трампа как к Украине, так и к России по поводу войны,

В агентстве напомнили о неоднократных жалобах Дональда Трампа о том, что окончание "самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой" является одной из его самых тяжелых внешнеполитических целей.

Также во время переговоров американских и украинских представителей стороны обсудили послевоенное восстановление Украины, совместные экономические инициативы США и Украины, и даже долгосрочные проекты восстановления.

В то же время, по данным издания, представитель Белого дома сообщил, что встречи между сторонами, которые происходят в Майами в последнее время, были продуктивными, а также добавил, что благодаря им "был достигнут прогресс".

Какие сейчас результаты переговоров?