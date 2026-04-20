Сигнал уже был: эксперт назвал ключевой общий интерес Мадьяра и Украины
- Будущий премьер-министр Венгрии Мадьяр выразил намерение возобновить сотрудничество с Еврокомиссией, страна переходит от конфронтации к налаживанию диалога с ЕС.
- Новое правительство будет идти на сближение с украинской властью, однако и Киеву придется приложить усилия, чтобы вывести из затянувшегося кризиса отношения с Будапештом.
Заявление победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра о намерении возобновить сотрудничество с Еврокомиссией и разблокировать для своей страны замороженные средства является одним из важнейших сигналов в послевыборный период. Очевидно, что происходит изменение политической модели, которая была во времена Орбана.
Об этом в эфире 24 Канала отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, подчеркнув, что Венгрия переходит от конфронтации с Брюсселем к прагматическому диалогу.
И Киев, и Будапешт заинтересованы в финансировании от ЕС
Задолго до выборов в Венгрии лидер партии "Тиса" Мадьяр, как напомнил эксперт-международник, высказывал месседжи, что он хотел бы, чтобы его страна повернулась в сторону Европы, чтобы наладилось сотрудничество с ЕС. Именно с этой идеей он и его политсила шли на парламентские выборы.
На взгляд Желиховского, для Украины это имеет двойное значение. По его словам, если Венгрия сейчас заинтересована в разблокировании денег для себя от ЕС, то Мадьяр может быть менее склонным препятствовать решению Европы по украинским вопросам, в частности выделение кредита на сумму 90 миллионов евро.
Создается общий интерес Киева и Будапешта, поскольку обе стороны заинтересованы в стабильном финансировании со стороны Европейского Союза. Но существуют определенные препятствия. Для того чтобы получить европейские средства, правительство Мадьяра должно выполнить требования ЕС относительно верховенства права, реформ, борьбы с коррупцией,
– объяснил Желиховский.
Это означает, что политический ресурс Мадьяра в значительной степени будет направлен на внутренние изменения в Венгрии, а не на внешнюю политику.
Заметьте! Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа считает, что Мадьяр ограничен в своих действиях. По его словам, без поддержки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будущий венгерский премьер политически мало на что будет способен. Кульпа также прогнозирует, что Венгрия в дальнейшем станет хорошим другом Украины.
Чего Украине ожидать от нового правительства Венгрии?
Поддержка Украины, по мнению кандидата политических наук, может стать частью более широкого соглашения с Брюсселем, но не обязательно приоритетом новой венгерской власти. Он отметил, что украинскому государству надо будет приложить усилия, чтобы держать вопросы, связанные с Украиной, в фокусе внимания, и выстраивать новый диалог, способствовать тому, чтобы Будапешт мог улучшить свои позиции в Европе.
У нас не должно быть иллюзий относительно Венгрии. Будет непросто, придется немало поработать и сделать даже определенные непопулярные шаги для того, чтобы отношения между двумя государствами наладились, вышли из кризиса, в котором находятся в течение длительного времени,
– озвучил Желиховский.
По мнению эксперта-международника, правительство Мадьяра захочет показать, что оно не является клоном предыдущей власти, а является более открытым к сотрудничеству с Европой. Так же, по его убеждению, официальный Будапешт будет идти на сближение с украинской властью. По словам Желиховского, есть надежда, что будет не только разблокирован 90-миллиардный кредит для Украины, но и введение Евросоюзом новых санкций против России. Ранее Орбан эти вопросы блокировал.
Есть, по словам кандидата политических наук, надежда и на то, что новое правительство Венгрии займет более конструктивную позицию в контексте открытия переговорных кластеров для Украины на ее пути к вступлению в ЕС.
Венгрия выбрала нового премьера: как это повлияет на Украину?
Американский профессор Скотт Лукас прогнозирует, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром может стать отправной точкой для разблокирования финансового кредита для Украины. А вот что касается вопроса ее членства в ЕС, он считает, что смена власти в этой стране не означает, что этот процесс станет быстрее.
Председатель Института мировой политики Виктор Шлинчак высказал мнение, что теперь ЕС снова вернется к вопросу введения 20-го пакета санкций против России. При управлении Орбана Венгрия совместно со Словакией его блокировали. После смены венгерского правительства есть вероятность, что он таки будет внедрен.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок высказался о том, что для Венгрии важными будут оставаться российские энергоресурсы, новое правительство будет держать связь с Россией, но он не будет таким тесным, как во времена Орбана. По разблокированию европейского денежного транша для Украины Мадьяр готов делать это при условии возобновления работы нефтепровода "Дружба", что указывает на то, что он не способен брать на себя принятие сложных решений.