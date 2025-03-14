Украине, вероятнее всего, придется "отдать" России часть Донбасса, – Уолтц

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что, вероятно, Украине придется "уступить" часть Донбасса, чтобы заключить с Россией долгосрочное соглашение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к России.

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Часть территорий в обмен на мир

Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц во время интервью в Fox News заявил, что для долгосрочного мирного соглашения Украина должна пойти на уступки. Вероятно, России придется "отдать" части Донбасса.

Вопросы компромиссов и того, какие территории вернутся в Украину, а какие Киев, вероятно, отдаст России, обсуждаются с обеими сторонами.

Журналист Шон Ханнити предположил, что в Россию в рамках договоренностей может отойти регион Донбасса или густонаселенные российскими выходцами районы. Майкл Уолтц подтвердил эти слова.

Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на определенные компромиссы,

– отметил Уолтц.

Представители администрации США пытаются привлечь к переговорам и сблизить с Дональдом Трампом как Киев, так и Москву. Американский лидер полон решимости положить конец войне в Украине.

Ранее чиновники из США давали сигналы, что после завершения войны Украина не сможет вернуться к границам до 2014 года. То есть, по их словам, Крымский полуостров и часть Донбасса в Украину не вернутся даже после заключения мира.

Дональд Трамп считает, что на уступки в мирных переговорах пойдет и Россия. По словам президента США, Владимир Путин будет вынужден пойти на компромисс по Украине, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Такого же мнения придерживается спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог. Он поддерживает мнение, что обе стороны должны уступить, чтобы можно было заключить мир. Келлог прокомментировал, что со своей стороны Россия должна пойти на территориальные уступки.

Добавим, что Киев продолжает работать над налаживанием отношений с США. Украина поддерживает их предложение о 30-дневном прекращении огня.