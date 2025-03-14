Кремлевский диктатор заявил, что готов на временное прекращение боевых действий, но, как всегда, добавил, что есть нюанс. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Путин, однозначно, не откажет Трампу в перемирии.

Смотрите также Пришло время для "плана Б": как Трамп отреагирует на требования Путина о 30-дневном перемирии

Чего будет требовать Путин

Олег Саакян считает, что прогнозируемой была позиция Путина, когда он сказал "да" на идею перемирия, однако диктатор не забыл и о "но".

Если все это свести, то означает, что россияне готовы на прекращение огня, если Украина капитулирует. Это всем понятно, но принудить Украину к этому невозможно, поэтому Дональду Трампу сейчас нужно получить или лучшие условия со стороны Путина, или ответ, что он готов на прекращение боевых действий без каких-либо условий,

– сказал он.

Интересно, что 13 марта 2025 года в Россию прибыл Александр Лукашенко. По мнению политолога, это может быть месседж Путина западным лидером, которые считали, что в обмен на снятие санкций с Беларуси, оттуда выйдут российские войска и не будет размещаться ядерное оружие.

Однако кремлевский диктатор продемонстрировал, что этого не будет, ведь Лукашенко "на коротком поводке" у него.

"Кремль пытается пугать всех, что российские танки вроде бы еще быстрые, а самолеты сильные как никогда. Это стандартная тактика России перед переговорами", – высказался Олег Саакян.

Можно ли завершить войну в Украине

По мнению политолога, нет никаких реальных причин, чтобы можно было быстро завершить российско-украинскую войну.

Ни Россия не может победить, ни Украина. Никакого предтечи того, что кто-то из стран истощился настолько, что умоляет о завершении, нет,

– подчеркнул он.

Поэтому основной задачей стран является усиливаться и ослаблять противника. Россия, Украина и Европа, вероятно, сейчас пытаются делать именно это.

К слову, командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что украинское общество и военные не имеют единой позиции относительно перемирия, а Россия традиционно не придерживается никаких договоренностей. Он отметил, что предложенный США 30-дневный режим прекращения огня вряд ли станет реальностью, ведь Москва выдвигает неприемлемые условия.