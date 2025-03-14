Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для la Repubblica.

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Почему невозможно отменить военное положение и провести выборы во время перемирия

По словам Михаила Подоляка, краткосрочное перемирие не приведет к окончанию войны и не позволит обеспечить безопасность проведения выборов.

30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения невозможна за такой короткий срок. Нужны будут переговоры, проверенные наблюдатели, чтобы обеспечить разъединение сторон и предотвратить нарушения перемирия. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована,

– сказал он.

В то же время советник главы ОП отметил, что в условиях нестабильности невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании.

Подоляк считает, что проведение выборов станет возможным, если переговоры начнутся в условиях стабильного прекращения огня, гарантированного нейтральными наблюдателями.

Заметим, что Россия не исключает возможность 30-дневного перемирия, однако в своем стиле выдвигает максималистские требования. Трамп назвал заявление Путина "многообещающим", однако признал, что оно было "неполным".