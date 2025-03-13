Официальный визит анонсировали еще утром 12 марта. Об этом сообщают белорусские СМИ, передает 24 Канал.

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Что Лукашенко будет делать в России

По итогам переговоров Александр Лукашенко с президентом России подпишут определенный "пакет документов". Кроме того, самопровозглашенного лидера ожидает ряд других мероприятий, которые "предусмотрены его официальным статусом".

Главы государств сначала в формате один на один, а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят классические вопросы:

развития сотрудничества Беларуси и России и перспективные направления их взаимодействия;

совместной работы в интеграционных форматах;

текущей международной ситуации.

Напомним, на этой неделе в российскую столицу также отправится специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока. Стив Уиткофф хочет убедить диктатора подписать 30-дневное перемирие с Украиной.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона планирует контактировать с Россией в ближайшие дни очно и через телефонные разговоры.