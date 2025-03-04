Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские пропагандистские СМИ. Интересно, что такое задание он поручил на фоне обсуждений потенциального соглашения по ископаемым между Киевом и Вашингтоном.

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Что поручил Лукашенко

Во время совещания, посвященного кадровым вопросам и стратегическим задачам правительства во вторник, 4 марта, белорусский диктатор отметил, что в отвалах страны могут быть редкоземельные минералы.

По его мнению, этот вопрос является "актуальным" в связи с последними событиями, поэтому Александр Лукашенко поручил соответствующим структурам провести детальную разведку недр страны, в частности нефти и газа.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо исследовать и другое: химию, нефть, газ и все полезные ископаемые. Я ставил соответствующую задачу перед министром", – заявил Лукашенко.

По его словам, белорусская геологоразведка плохо развита, а поиск стратегически важных ресурсов остается без внимания. Он отметил необходимость активной работы в этом направлении.

Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды придется хорошо поработать вместе с вами. Это – будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле,

– резюмировал он.

К слову, ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США рассматривают возможность экономического сотрудничества с Россией в добыче полезных ископаемых после подписания мирного соглашения с Украиной.