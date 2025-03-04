Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські пропагандистські ЗМІ. Цікаво, що таке завдання він доручив на тлі обговорень потенційної угоди щодо копалин між Києвом та Вашингтоном.

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Що доручив Лукашенко

Під час наради, присвяченої кадровим питанням і стратегічним завданням уряду у вівторок, 4 березня, білоруський диктатор зазначив, що у відвалах країни можуть бути рідкісноземельні мінерали.

На його думку, це питання є "актуальним" у зв'язку з останніми подіями, тож Олександр Лукашенко доручив відповідним структурам провести детальну розвідку надр країни, зокрема нафти й газу.

"Кажуть, що у нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Треба дослідити й інше: хімію, нафту, газ та всі корисні копалини. Я ставив відповідне завдання перед міністром", – заявив Лукашенко.

За його словами, білоруська геологорозвідка погано розвинена, а пошук стратегічно важливих ресурсів залишається поза увагою. Він наголосив на необхідності активної роботи в цьому напрямку.

Міністру природних ресурсів і охорони довкілля доведеться добре попрацювати разом з вами. Це – майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі,

– резюмував він.

До слова, раніше спецпосланник Трампа Стів Віткофф заявив, що США розглядають можливість економічної співпраці з Росією у видобутку корисних копалин після підписання мирної угоди з Україною.