Він також заявив, що вважає ці домовленості гарною угодою для Америки, бо Україна винна перед Штатами за надану допомогу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Зеленський має бути вдячний за допомогу, – Трамп

Так, Дональд Трамп у контексті угоди про рідкісноземельні метали заявив, що Україна нібито має відшкодувати надану попередньою адміністрацією США допомогу. Також він наголосив, що президент Зеленський має бути більш вдячним за це.