Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Віткоффа в ефірі Fox News. Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу, Стів Віткофф, який також залучений до "російсько-українського" треку, заявив про зацікавленість США у видобутку корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії.

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США готові до співпраці з Росією

Віткофф зазначив, що після підписання мирної угоди між Україною та Росією Сполучені Штати бачать перспективи співпраці в галузі видобутку корисних копалин.

Поклади мінералів в Україні досить великі, але вони також значні і у Росії. Тому, я думаю, буде багато можливостей для економічної співпраці між США та Росією, коли мирна угода буде укладена,

– заявив Віткофф.

Ця заява пролунала на тлі очікуваного підписання рамкової угоди про надра між Україною та США, яке планується під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого.