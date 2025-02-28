Радник голови Офісу Президента України в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що Дональд Трамп заманює російського диктатора Владіміра Путіна у пастку. Головні тези з інтерв'ю про переговори, Трампа і завершення війни – читайте далі у матеріалі.

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Трамп заманює Путіна у пастку

Подоляк переконаний, що нібито проросійська позиція Трампа – це лише те, що здається на перший погляд. Насправді ж президент США має максимально прагматичну позицію і хоче отримати на певному падінні Росії 3 речі:

практично монопольний доступ до російських ресурсів;

практично монопольний контроль над цими ресурсами та зовнішньою політикою в певний момент;

повністю принизити Росію.

Це його прагматичний підхід, бо Трамп вважає, що це дасть йому трильйони доларів прямої прибутковості. Він хоче домінувати, хоче зробити те, що Сполучені Штати давно хотіли, але вагались, тому що це глобальний політичний процес – хоче повністю взяти Росію під васальний контроль за мінімальну суму,

– підкреслив Подоляк.

Зараз Трамп не готовий жорстко говорити з Росією, тому що бачить перспективи отримати контроль над ресурсною базою Росії. Тому Сполучені Штати в межах своєї стратегії наразі дотримуються концепту обережних коментарів щодо Росії.

"Трамп тримає відкритим для Росії "вікно можливостей" на певний час, щоб заманити їх у пастку, отримати те, що хоче отримати, а після того ультимативно щось вимагати. Саме тому Трамп не хоче через жорсткі заяви щодо Росії це "вікно" закрити", – пояснив радник голови ОПУ.

Угода про корисні копалини міститиме ще 2 додаткові

Україна та США погодили рамкову угоду щодо корисних копалин. Вона чітко фіксує, що Україна хоче отримувати прибутки з родовищ разом з партнерами та гарантії безпеки, які потім будуть розширені.

Буде 2 додаткові угоди. Перша – інвестиційно-економічна, де буде прописано, які кошти підуть у фонд відновлення. Інша – угода про гарантії безпеки,

– зазначив Подоляк.

Ця угода відкриває нам двері до історично-стратегічного партнерства. За словами радника голови ОП, Україна не отримає одразу всі ті бонуси та преференції, як, наприклад, Ізраїль, але ця угода є надзвичайно позитивною для нашої держави.

Економічна угода деталізуватиме механізм інвестицій, розподіл прибутків та фінансові зобов'язання. Водночас угода про гарантії безпеки передбачатиме постачання зброї відповідно до узгодженої номенклатури.

Що конкретно Україна хоче отримати в обмін на свої ресурси

В обмін на корисні копалини Україна хоче отримати реальні гарантії безпеки. За словами Подоляка, вони включають:

отримання систем ПРО – потрібно від 15 до 25 систем з відповідною кількістю протиракет;

ракетні бази з відповідною кількістю ракет, розвідувальних даних, тобто цілей, які будуть закладені у ракети та одразу знищені на території Росії;

переоснащення нашої армії. Насамперед вона має бути збільшена кількісно. Також мають бути впроваджені новітні системи управління, системи злагодження тощо;

мілітарні виробництва. Мовиться про постачання зброї сьогодні, поки Україна не вийде на певні обсяги виробництва зброї.

Є ще один компонент, який обговорюється нашими європейськими партнерами. Це миротворчі контингенти, які можуть бути розміщені або на відповідних частинах лінії фронту, або на інфраструктурних об'єктах. Але є ще додаткове навантаження – європейські миротворчі контингенти можливі на території України, якщо США гарантуватимуть їхню підтримку з повітря,

– підкреслив радник голови ОПУ.

За його словами, у договір про мінеральні родовища мають бути занесені ті позиції, які стосуються конкретно можливостей чи зобов'язань США.

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Чи є вже реальний план закінчення війни

Подоляк зауважив, що станом на сьогодні немає чітко визначеного плану щодо завершення війни. Однак це не означає, що війна не може завершитися якнайшвидше або ж продовжуватися ще певний час, а потім мати свій кінець. План припинення війни може базуватися лише на одному – примусити Росію до миру як агресора.

На думку Подоляка, США прагнуть дотиснути Росію, отримати максимальні прибутки і тільки після цього завершити війну, досягнувши справедливого фіналу.