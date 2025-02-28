Советник главы Офиса Президента Украины в интервью 24 Каналу объяснил, что Дональд Трамп заманивает российского диктатора Владимира Путина в ловушку. Главные тезисы из интервью о переговорах, Трампе и завершении войны – читайте дальше в материале.

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Трамп заманивает Путина в ловушку

Подоляк убежден, что якобы пророссийская позиция Трампа это только то, что кажется на первый взгляд. На самом же деле президент США имеет максимально прагматичную позицию и хочет получить на определенном падении России 3 вещи:

практически монопольный доступ к российским ресурсам;

практически монопольный контроль над этими ресурсами и внешней политикой в определенный момент;

полностью унизить Россию.

Это его прагматичный подход, потому что Трамп считает, что это даст ему триллионы долларов прямой доходности. Он хочет доминировать, хочет сделать то, что Соединенные Штаты давно хотели, но колебались, потому что это глобальный политический процесс – хочет полностью взять Россию под вассальный контроль за минимальную сумму,

– подчеркнул Подоляк.

Сейчас Трамп не готов жестко говорить с Россией, потому что видит перспективы получить контроль над ресурсной базой России. Поэтому Соединенные Штаты в рамках своей стратегии придерживаются концепта осторожных комментариев относительно России.

"Трамп держит открытым для России "окно возможностей" на время, чтобы заманить их в ловушку, получить то, что хочет получить, а после того, ультимативно что-то требовать. Именно поэтому Трамп не хочет из-за жестких заявлений касательно России это "окно" закрыть", – объяснил советник главы ОПУ.

Соглашение о полезных ископаемых будет содержать еще 2 дополнительных

Украина и США согласовали "рамочное соглашение" относительно полезных ископаемых. Она четко фиксирует, что Украина хочет получать доходы с месторождений вместе с партнерами и гарантии безопасности, которые затем будут расширены.

Будет 2 дополнительных соглашения. Первое – инвестиционно-экономическое, где будет прописано, какие средства пойдут в фонд обновления. Второе – соглашение о гарантиях безопасности,

– отметил Подоляк.

Это соглашение открывает нам двери к историко-стратегическому партнерству. По словам советника главы ОП, Украина не получит сразу все эти бонусы и преференции, как, например, Израиль, но это соглашение является чрезвычайно позитивным для нашего государства.

Экономическое соглашение будет детализировать механизм инвестиций, распределение доходов и финансовые обязательства. В то же время, соглашение о гарантиях безопасности будет предусматривать поставки оружия в соответствии с согласованной номенклатурой.

Что конкретно Украина хочет получить в обмен на свои ресурсы

В обмен на полезные ископаемые Украина хочет получить реальные гарантии безопасности. По словам Подоляка, они включают:

получение систем ПРО – требуется от 15 до 25 систем с соответствующим количеством противоракет;

ракетные базы с соответствующим количеством ракет, разведывательных данных, то есть целей, которые будут заложены в ракеты и сразу уничтожены на территории России;

переоснащение нашей армии. Прежде всего, она должна быть увеличена количественно. Также должны быть внедрены новейшие системы управления, системы разрешения и т.п.;

милитарные производства. Речь идет о поставках оружия сегодня, пока Украина не выйдет на определённые объемы производства оружия.

Есть еще один компонент, который обсуждается нашими европейскими партнерами. Это миротворческие контингенты, которые могут быть размещены или на соответствующих частях линии фронта, или на инфраструктурных объектах. Но есть еще дополнительная нагрузка – европейские миротворческие контингенты возможны на территории Украины, если США будут гарантировать их поддержку с воздуха,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его словам, в договор о минеральных месторождениях должны быть занесены эти позиции, относящиеся непосредственно к возможностям или обязательствам США.

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Есть ли уже реальный план окончания войны

Подоляк отметил, что на сегодняшний день нет четко определенного плана по завершению войны. Однако это не значит, что война не может завершиться как можно быстрее или продолжаться еще некоторое время, а затем иметь свой конец. План прекращения войны может базироваться только на одном – принудить Россию к миру как агрессора.

По мнению Подоляка, США стремятся дожать Россию, получить максимальную прибыль, и только после этого завершить войну, достигнув справедливого финала.