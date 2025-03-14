Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. За словами Волца, під час переговорів може бути вирішено, що деякі окуповані території України відійдуть до Росії.

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Частина територій в обмін на мир

Радник з питань національної безпеки Майк Волц під час інтерв’ю в Fox News заявив, що для довгострокової мирної угоди Україна має піти на поступки. Ймовірно, Росії доведеться "віддати" частину Донбасу.

Питання компромісів та того, які території повернуться до України, а які Київ, ймовірно, віддасть Росії, обговорюються з обома сторонами.

Журналіст Шон Ханніті припустив, що до Росії в межах домовленостей може відійти регіон Донбасу або райони, що густонаселені російськими вихідцями. Майк Волц підтвердив ці слова.

Звичайно, обидві сторони матимуть свої вимоги, і, звісно, ​​обидві сторони повинні будуть піти на певні компроміси,

– зазначив Волц.

Представники адміністрації США намагаються залучити до переговорів та зблизити з Дональдом Трампом як Київ, так і Москву. Американський лідер сповнений рішучості, щоб покласти край війні в Україні.

Раніше посадовці зі США давали сигнали, що після завершення війни Україна не зможе повернутися до кордонів 2014 року. Тобто, за їхніми словами, Кримський півострів та частина Донбасу до України не повернуться навіть після укладання миру.

Дональд Трамп вважає, що на поступки під час мирних переговорів піде і Росія. За словами президента США, Владімір Путін буде змушений піти на компроміс щодо України, але не уточнив, що саме має на увазі.

Такої ж думки дотримується спецпредставник Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог. Він підтримує думку, що обидві сторони мають поступитися, щоб можливо було укласти мир. Келлог прокоментував, що зі свого боку Росія має так само піти на територіальні поступки.

Додамо, що Київ надалі працює над налагодженням відносин зі США. Україна підтримує їхню пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.