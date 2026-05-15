Посол Украины раскритиковал министра Словакии за заявление о Зеленском и наркотиках

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач призвал президента Украины уйти в отставку. Посол Мирослав Кастран раскритиковал эти слова.

Он назвал высказывания политика вредными. Об этом дипломат написал в собственных соцсетях.

Что известно о скандале со словацким министром?

Отношения между Украиной и Словакией с момента прихода к власти пророссийского политика Роберта Фицо моментами были напряженными. Недавно добавился еще один скандал.

Министр сельского хозяйства Ричард Такач из партии премьер-министра в соцсетях призвал Президента Украины Владимира Зеленского немедленно уйти в отставку. В видео министр говорит о слухах, что, якобы, президент Украины "употребляет наркотики", а теперь, по словам Такача, эта информация якобы "подтвердилась".

Словацкий политик ссылается на разговор скандального консервативного подкастера Такера Карлсона с бывшей пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель. Этим интервью Ричард Такач также продвигал другой кремлевский нарратив о том, что, якобы, европейская помощь Украине разворовывается.

Как отреагировал посол Украины в Словакии?

Украинский посол Мирослав Кастран жестко раскритиковал пророссийского министра. Он считает, что своими абсурдными высказываниями, министр сельского хозяйства представляет угрозу для украинско-словацких отношений.

Представитель Украины напомнил о недавней встрече лидеров обеих стран в Ереване, на которой Зеленский с Фицо договорились работать над улучшением отношений между странами.

Очевидно, что аграрная сфера и развитие села занимают немало времени в плотном графике господина министра. Поэтому, возможно, он мог не заметить этой встречи и достигнутых соглашений, позволив себе то, что не подобает государственному служащему такого уровня, и подвергнув риску договоренности своего непосредственного руководителя,

– заявил Мирослав Кастран.

По его словам, подобная риторика не способствует проведению очередных межправительственных консультаций или визитов высокого уровня и вредят национальным интересам самой Словакии. Украинский посол призвал министра в дальнейшем ответственно относиться к сомнительным высказываниям в публичном пространстве людей, которые своими заявлениями подыгрывают стране-агрессору.

Что известно об украинско-словацких отношениях?

В мае, после встречи Зеленского с Фицо, одна из пророссийских партий в Словакии поставила ультиматум Фицо в отношении Украины. Участник правящей коалиции призвал премьера Словакии ни при каких условиях не допустить вступления Украины в ЕС.