Иран угрожает ударами по критической инфраструктуре в ответ на ультиматум США

Иранские военные выступили с новыми угрозами в адрес объектов инфраструктуры в регионе после жесткого заявления президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Какие угрозы произнес Иран?

Как сообщают иранские медиа, оперативное командование военных Хатам аль-Анбия предупредило: в случае ударов по энергетическому сектору Ирана под огнем окажутся объекты США и их союзников в регионе. Речь идет, частности, об энергетике, ИТ-инфраструктуре и системах опреснения воды.

Это заявление прозвучало после того, как Трамп выдвинул Тегерану ультиматум – открыть Ормузский пролив для судоходства в течение 48 часов.

Пролив, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, фактически был заблокирован на фоне обострения конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля.

Какой ультиматум Трамп выдвинул Ирану?