Іран погрожує ударами по критичній інфраструктурі у відповідь на ультиматум США

Іранські військові виступили з новими погрозами на адресу об’єктів інфраструктури в регіоні після жорсткої заяви президента США Дональда Трампа щодо Ормузької протоки.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Які погрози виголосив Іран?

Як повідомляють іранські медіа, оперативне командування військових Хатам аль-Анбія попередило: у разі ударів по енергетичному сектору Ірану під вогнем опиняться об’єкти США та їхніх союзників у регіоні. Йдеться, зокрема, про енергетику, ІТ-інфраструктуру та системи опріснення води.

Ця заява пролунала після того, як Трамп висунув Тегерану ультиматум – відкрити Ормузьку протоку для судноплавства протягом 48 годин.

Протока, яка є ключовим маршрутом для транспортування нафти, фактично була заблокована на тлі загострення конфлікту між Іраном та коаліцією США й Ізраїлю.

Який ультиматум Трамп висунув Ірану?