Согласится ли Путин на окончание войны из-за ультматума Трампа: оценка ISW

Ультиматум президента США Дональда Трампа вряд ли заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на какие-либо уступки в достижении своих военных целей.

Он может изменить мнение только в случае значительных успехов украинских сил на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Как будет действовать Путин?

По словам аналитиков, в Кремле продолжают изображать Россию в прямой геополитической конфронтации с Западом, чтобы заручиться внутренней поддержкой войны в Украине и будущей возможной агрессии против НАТО.

Например, министр иностранных дел Сергей Лавров 28 июля на российском молодежном форуме заявил, что якобы "Россия впервые в истории борется сама против всего Запада" и "должна полагаться на себя".

Также российский дипломат заявлял, что у России "нет союзников на поле боя", в отличие от Первой и Второй мировых войн. Лавров сказал, что у России не было альтернативы войне из-за якобы защиты русскоязычных.

ISW пишет, что эти заявления подтверждают преданность Кремля своим военным целям общественностью, и в частности перед российской молодежью. Кремль посвятил много усилий формированию внутренней поддержки войны.

Институт отмечает, что приверженность россиян достижению целей России значительно усложнит для Путина возможность представить своему обществу как победу любую мирную сделку, не предусматривающую предыдущие цели.

Путин вряд ли пойдет на какие-то уступки в своих военных целях, разве что его заставят к этому значительные победы на поле боя Украины, поскольку любое переговорное завершение войны, которое не достигнет всех целей Путина, поставит под сомнение успех и, потенциально, мудрость военной кампании России в Украине,

– говорится в отчете.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Британии Киром Стармером объявил о новом крайнем сроке для Владимира Путина для заключения мирного соглашения, который закончится через "10 – 12 дней".