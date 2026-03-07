Иран нанес один из самых успешных ударов по США в Персидском заливе, – Bloomberg
- Иран уничтожил радар AN/TPY-2 на авиабазе в Иордании, что является значительным ударом по противовоздушной обороне в регионе.
- Из-за потери радара баллистику придется сбивать с помощью Patriot, ракеты к которым быстро заканчиваются.
Иран поразил важную радарную систему стоимостью 300 миллионов долларов. Ее использовали системы противоракетной обороны THAAD США в Иордании.
Уничтожение радара AN/TPY-2 считается большим ударом по системам воздушной и противоракетной обороны в регионе. Об этом пишет The Bloomberg.
Что означает потеря радара AN/TPY-2?
Спутниковые снимки показывают, что радар AN/TPY-2 и вспомогательное оборудование были уничтожены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в начале войны. Это один из самых успешных ударов Ирана до сих пор.
Системы THAAD предназначены для уничтожения баллистических ракет на границе атмосферы, что позволяет им бороться с более сложными угрозами, по сравнению с батареями Patriot.
Из-за потери радара AN/TPY-2 перехват ракет придется возлагать на системы Patriot, ракеты PAC-3 для которых и так ограничены.
Справка: Американские военные и их партнеры имеют другие радары, которые могут продолжать обеспечивать прикрытие, что смягчает потерю любого отдельного радара.
США имеют восемь систем THAAD в мире, в частности в Южной Корее и на Гуаме. Каждая батарея стоит около 1 миллиона долларов, из которых 300 миллионов долларов приходится на радар.
"Это редкие стратегические ресурсы, и их потеря – большой удар, – отметил Том Карако, эксперт по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований.
Батарея THAAD состоит из 90 солдат, шести автотранспортных пусковых установок и 48 перехватчиков (по 8 на установку), одного радара TPY-2 и тактического командного и коммуникационного пункта. Каждая ракета-перехватчик, произведенная Lockheed Martin, стоит около 13 миллионов долларов.
Системы ПВО и ПРО в Персидском заливе были перегружены и порой не могли эффективно отразить иранские атаки дронов и баллистических ракет. Из-за этого растет беспокойство, что запасы современных ракет-перехватчиков, как THAAD и PAC-3, могут быстро иссякнуть.
В пятницу подрядчики оборонной промышленности, в частности Lockheed и RTX, встретились в Белом доме, поскольку Пентагон пытается ускорить производство вооружения.
Что известно о ходе событий на Ближнем Востоке?
Президент Ирана извинился перед странами Персидского залива за предыдущие атаки. Он пообещал, что больше не будет бить по ним, если с их территорий не будут наноситься удары по Ирану.
В США анонсировали на 7 марта самый мощный удар по Ирану. В Вашингтоне говорят, что военная операция продлится еще несколько недель.
СМИ выяснили, что Россия предоставляет Ирану разведданные для атаки на американские силы. Именно благодаря этому иранские удары являются довольно точными. В Пентагоне заявили, что подобные действия Кремля не останутся без ответа.