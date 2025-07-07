Способна воевать еще 2 года: The Telegraph заявило, что Россия сможет запускать по 1000 БпЛА и ракет

В ближайшее время Россия может запускать по 1 тысяче ракет и беспилотников по Украине за одну ночь на фоне ее расширения оборонной промышленности.

Таким образом Россия хочет истощить оборону Киева, подорвать боевой дух населения и уменьшить поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Россия может усилить удары

Ведущий аналитик российских и украинских военных операций Майкл Кофман рассказал изданию, на что надеется Владимир Путин.

Они атакуют населенные пункты, потому что пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону, и они знают, что украинская противовоздушная оборона будет предоставлять приоритет защиты городов и критической инфраструктуры,

– считает эксперт.

The Telegraph пишет, что оборонная промышленность России, которая уклоняется от западных санкций с помощью китайских фирм, накапливает достаточно оружия, чтобы воевать еще 2 года. Только в мае производство БпЛА выросло на 17 %.

В то же время Украина стала более уязвимой к атакам на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ключевых видов оружия, часть из которого уже находилась в Польше. Отсутствие Patriot может оставить крупные города без защиты.

"Есть вещи, которые могут поставлять только США. Потеря перехватчиков противоракетной обороны PAC-3 оставит ранее безопасные города, такие как Киев, открытыми для атаки российских баллистических ракет", – говорит источник в украинской разведке.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что приостановление поставок вызвало проблемы на так на фронте, как внутри, поскольку российские обстрелы усиливаются с каждым месяцем.

Научный сотрудник Oslo Nuclear Project Фабиан Хоффман говорит, что несмотря на рост производства перехватчиков ракет Patriot в мире, только половина из них предназначена для Европы в целом, Украина может получить еще меньше.

Впрочем, по данным издания, нет намеков на исчерпание систем ПВО в Украине. Собеседник, близкий к украинским военным, рассказал, что Украина всегда стремится больше, поскольку такого вооружения никогда не бывает достаточно.

Отмечают, что Россия продолжает наращивать собственные возможности несмотря на недавнее обещание Владимира Путина сократить расходы на оборону в 2026 году. Несмотря на это, по мнению экспертов, вряд ли Россия пойдет на такой шаг.