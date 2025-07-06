Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где движутся вражеские дроны

Прошлой ночью оккупанты били "Шахедами" по гражданской инфраструктре, морскому порту и зданию ТЦК. Не пренебрегайте безопасностью и в случае движения БпЛА к вашей области перейдите в безопасное место.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: карта

22:09, 6 июля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

21:57, 6 июля

Угроза применения баллистического вооружения из Крыма, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога!

21:55, 6 июля

Где двигаются "Шахеды"

  • Ударные БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный;
  • Ударные БпЛА на юге Херсона, курс – западный, вектор движения акватория Черного моря.