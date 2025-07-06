Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Де рухаються ворожі дрони

Минулої ночі окупанти били "Шахедами" по цивільній інфраструктрі, морському порту та будівлі ТЦК. Не нехтуйте безпекою та в разі руху БпЛА до вашої області перейдіть в безпечне місце.

Де зараз оголошено повітряну тривогу: карта