Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Де рухаються ворожі дрони
Минулої ночі окупанти били "Шахедами" по цивільній інфраструктрі, морському порту та будівлі ТЦК. Не нехтуйте безпекою та в разі руху БпЛА до вашої області перейдіть в безпечне місце.
Де зараз оголошено повітряну тривогу: карта
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Загроза застосування балістичного озброєння з Криму, в областях де оголошено повітряну тривогу!
Де рухаються "Шахеди"
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Загроза застосування балістичного озброєння з Криму, в областях де оголошено повітряну тривогу!