Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.
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Які країни причетні до атак БпЛА по Україні
Ударні дрони Shahed-136, які Росія перейменувала на "Герань", виготовляють за участі одразу кількох країн.
Як пише The Times, ці безпілотники спроєктовані в Ірані, зібрані в Росії за допомогою північнокорейської робочої сили, а начинені складниками китайського виробництва.
За даними ЗМІ, чотирициліндрові двигуни "Шахеда" постачає китайська компанія Xiamen Limbach, а електроніка, зокрема передавачі, генератори сигналів і перетворювачі, походить із Пекінського інституту мікроелектронних технологій
Нещодавно Міністр закордонних справ Китаю нібито сказав головному дипломату ЄС, що Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, щоб США не змогли зосередитися повністю на Китаї.
Журналісти The Times підкреслюють, що "Шахеди" – повільні, але дуже руйнівні дрони – стали ключовим інструментом російських повітряних атак. Так, 4 липня, невдовзі після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Росія завдала найбільшого з початку повномасштабної війни ракетно-дронового удару по Україні.
Якщо минулого літа російська армія запускала в середньому 350 "Шахедів" на місяць, то минулого місяця було зафіксовано вже 5438 таких запусків.
До слова, в ніч на 6 липня російські війська також вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Під основним ударом ворожих "Шахедів" опинилися Миколаївщина та Полтавщина.